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Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
97-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
07.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Павел Федорович
Отец - Федор Егоров, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Анна Ивановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Андреевна, крестьянская жена (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Михаил Павлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (мать) Анна Иванова восприемник 1 Михаил Павлов восприемник 2 Анна Андреева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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