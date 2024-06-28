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Агриппина Андреевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Агриппина Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
95-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата крещения
04.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Павел Сергиевич
Отец - Сергий Николаевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Мать - Агриппина Андреевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Анна Михайлова, крестьянская девица (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Воспр. - Сергей Евстафиевич, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
родитель (отец) Сергий Николаев родитель (мать) Агрипена Андреева восприемник 1 Сергий Евстафьев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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