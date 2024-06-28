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Василий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Дмитриевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
60-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.11.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
сын младенец
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата смерти
19.11.1896
Возраст (месяцев)
8
Причина смерти
простуда
Священнослужители
Исповедывал: священник Корсунский Александр; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт умерших: 31 муж
Умерш. - Василий Дмитриевич, сын младенец (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец умерш. - Дмитрий Андреевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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