Чагина Лидия Юлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧагина Лидия Юлиевна

Чагина Лидия Юлиевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Чагина Лидия Юлиевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
35-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.08.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Дата смерти
01.08.1896
Возраст (лет)
16
Причина смерти
воспаление мозга
Священнослужители
Исповедывал: священник Корсунский Александр; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт умерших: 20 жен
Умерш. - Чагина Лидия Юлиевна, дочь-девица
Отец умерш. - Чагин Юлий Аполлинарьевич, капитан (0)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close