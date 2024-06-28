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Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
19-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.05.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата смерти
13.05.1896
Возраст (лет)
18
Причина смерти
горячка
Священнослужители
Исповедывал: священник Корсунский Александр; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Анна Васильевна, дочь-девица (д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец умерш. - Василий Анфимович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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