Ершов Андрей Сергеевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Ершов Андрей Сергеевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 16-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 04.05.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата смерти
- 04.05.1896
- Возраст (лет)
- 30
- Причина смерти
- чахотка
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Корсунский Александр; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Ершов Андрей Сергеевич, солдат (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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