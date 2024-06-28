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Сафоний Евстратович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Сафоний Евстратович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
04-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата смерти
16.01.1896
Возраст (лет)
75
Причина смерти
старость
Священнослужители
Исповедывал: священник Корсунский Александр; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Сафоний Евстратович, солдат (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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