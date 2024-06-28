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Боголюбский Николай Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Боголюбский Николай Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.10.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
учитель Гаврилов-Ямской школы
Дата брака
06.10.1896
Священнослужители
священник Казанской церкви с.Гориц Р.-Борисоглебского уезда Боголюбский Иван, диакон Панов Александр
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Золотарев Павел Александрович, псаломщик (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Боголюбская Елена Васильевна, дочь-девица (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ракобеньский? Александр Константинович, губернский секретарь
Свидетель жениха №2 - Князев Иван Федорович, учитель Секшской школы (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Боголюбский Сергей Васильевич, личный почетный гражданин (0)
Свидетель невесты №2 - Боголюбский Николай Васильевич, учитель Гаврилов-Ямской школы (0)
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