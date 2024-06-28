Боголюбский Сергей Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Боголюбский Сергей Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 07-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 06.10.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- личный почетный гражданин
- Дата брака
- 06.10.1896
- Священнослужители
- священник Казанской церкви с.Гориц Р.-Борисоглебского уезда Боголюбский Иван, диакон Панов Александр
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Золотарев Павел Александрович, псаломщик (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Боголюбская Елена Васильевна, дочь-девица (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ракобеньский? Александр Константинович, губернский секретарь
Свидетель жениха №2 - Князев Иван Федорович, учитель Секшской школы (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Боголюбский Сергей Васильевич, личный почетный гражданин (0)
Свидетель невесты №2 - Боголюбский Николай Васильевич, учитель Гаврилов-Ямской школы (0)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.