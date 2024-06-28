Князев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Иван Федорович

Князев Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Князев Иван Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.10.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
учитель Секшской школы
Нас. Пункт приписки
с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
06.10.1896
Священнослужители
священник Казанской церкви с.Гориц Р.-Борисоглебского уезда Боголюбский Иван, диакон Панов Александр
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Золотарев Павел Александрович, псаломщик (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Боголюбская Елена Васильевна, дочь-девица (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ракобеньский? Александр Константинович, губернский секретарь
Свидетель жениха №2 - Князев Иван Федорович, учитель Секшской школы (с. Успенское на Секше, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Боголюбский Сергей Васильевич, личный почетный гражданин (0)
Свидетель невесты №2 - Боголюбский Николай Васильевич, учитель Гаврилов-Ямской школы (0)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close