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Парфений Степанович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Парфений Степанович
Тип записи
о браке
Номер записи
06-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
24.01.1896
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Парфений Степанович (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Семеновна, дочь умершего крестьнина (д. Попово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Степан Михайлов (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец невесты - Семен Иванов, умерший крестьянин (д. Попово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Степанович, крестьянин (д. Охотино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Гаврилов Федор Петрович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Дьячков Николай Алексеевич, почетный гражданин (д. Элхи, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №2 - Худяков Дмитрий Степанович, крестьянин (д. Охотино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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