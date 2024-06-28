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Румянцев Павел Арсениевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Румянцев Павел Арсениевич
Тип записи
о браке
Номер записи
05-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
24.01.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Якимов Иван Петрович, уволенный в запас армии рядовой 5 батареи Артиллерийской 3 бригады (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Васильевна, дочь-девица крестьянской вдовы (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать невесты, Агапия Евфимова, крестьянская вдова (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Якимов Петр Иоанникиев (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №1 - Иван Михайлович, крестьянин (с. Обнорское, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Щербаков Александр Николаевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Димитрий Михайлович, крестьянин (д. Казанская Пустынь, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №2 - Румянцев Павел Арсениевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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