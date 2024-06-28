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Якимов Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Якимов Иван Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
05-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
уволенный в запас армии рядовой 5 батареи Артиллерийской 3 бригады
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
24.01.1896
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Якимов Иван Петрович, уволенный в запас армии рядовой 5 батареи Артиллерийской 3 бригады (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Васильевна, дочь-девица крестьянской вдовы (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать невесты, Агапия Евфимова, крестьянская вдова (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Якимов Петр Иоанникиев (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №1 - Иван Михайлович, крестьянин (с. Обнорское, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Щербаков Александр Николаевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Димитрий Михайлович, крестьянин (д. Казанская Пустынь, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №2 - Румянцев Павел Арсениевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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