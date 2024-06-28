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Наталья Иоакимовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Иоакимовна
Тип записи
о браке
Номер записи
04-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
21.01.1896
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Иван Григорьевич (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Иоакимовна, дочь (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Григорий Никитин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать невесты, Щеголева Наталья Ивановна, солдатская вдова (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №1 - Димитрий Якимович, солдатский сын (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Федор Харитонович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №2 - Федор Константинович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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