Иван Григорьевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иван Григорьевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 04-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 21.01.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата брака
- 21.01.1896
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Иван Григорьевич (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Иоакимовна, дочь (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Григорий Никитин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать невесты, Щеголева Наталья Ивановна, солдатская вдова (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №1 - Димитрий Якимович, солдатский сын (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Федор Харитонович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №2 - Федор Константинович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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