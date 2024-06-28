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Александр Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
03-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
21.01.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Димитрий Михайлович (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Григорьева, крестьянская дочь (д. Вертуново, Покровская, Буйский, Костромская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Михаил Власов (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец невесты - Григорий Глебов, крестьянин (д. Вертуново, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель жениха №1 - Сорокин Алексей Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Сергей Михайлов, крестьянин (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Алексей Глебович, крестьянин (д. Вертуново, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель невесты №2 - Александр Васильевич, крестьянский сын (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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Индексация данных проведена Андреем К.

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