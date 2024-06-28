Сорокин Алексей Федорович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Сорокин Алексей Федорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 03-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 21.01.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата брака
- 21.01.1896
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Димитрий Михайлович (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Григорьева, крестьянская дочь (д. Вертуново, Покровская, Буйский, Костромская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Михаил Власов (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец невесты - Григорий Глебов, крестьянин (д. Вертуново, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель жениха №1 - Сорокин Алексей Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Сергей Михайлов, крестьянин (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Алексей Глебович, крестьянин (д. Вертуново, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель невесты №2 - Александр Васильевич, крестьянский сын (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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