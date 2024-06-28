Карпов Василий Филиппович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Карпов Василий Филиппович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 02-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 19.01.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата брака
- 19.01.1896
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Алексей Федорович (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Степанида Александровна, дочь умершего крестьнина (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Фаддеев (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец невесты - Александр Филиппов, умерший крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №1 - Михаил Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Смирнов Геннадий Федоров, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №2 - Карпов Василий Филиппович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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