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Смирнов Геннадий Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Смирнов Геннадий Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
02-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
19.01.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Алексей Федорович (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Степанида Александровна, дочь умершего крестьнина (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Фаддеев (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец невесты - Александр Филиппов, умерший крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №1 - Михаил Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель жениха №2 - Смирнов Геннадий Федоров, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №1 - Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Свидетель невесты №2 - Карпов Василий Филиппович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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