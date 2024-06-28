Федор Артемиевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Федор Артемиевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 01-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 14.01.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата брака
- 14.01.1896
- Возраст (лет)
- 26
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Федор Артемиевич (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Емельяновна, дочь умершего крестьнина (д. Семенково, Воскресенская, Буйский, Костромская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Артемий Васильев (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец невесты - Емельян Сергеев, умерший крестьянин (д. Семенково, Воскресенская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель жениха №1 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель жениха №2 - Илья Иларионович, крестьянин (д. Шибайково, Воскресенская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель невесты №1 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель невесты №2 - Илья Артемиевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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