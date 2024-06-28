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Федор Артемиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Артемиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
01-б
Роль персоны
Жених
Дата события
14.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата брака
14.01.1896
Возраст (лет)
26
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Федор Артемиевич (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Емельяновна, дочь умершего крестьнина (д. Семенково, Воскресенская, Буйский, Костромская губерния) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Артемий Васильев (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Отец невесты - Емельян Сергеев, умерший крестьянин (д. Семенково, Воскресенская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель жениха №1 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель жениха №2 - Илья Иларионович, крестьянин (д. Шибайково, Воскресенская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель невесты №1 - Андрей Никифорович, крестьянин (д. Ивонино, Покровская, Буйский, Костромская губерния)
Свидетель невесты №2 - Илья Артемиевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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