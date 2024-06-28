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Наталья Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
77-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.10.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
04.10.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Алексей Степанович
Отец - Степан Сергеевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Наталья Ивановна (д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Анна Ивановна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Иван Степанович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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