Пелагея Васильевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Пелагея Васильевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 75-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 30.09.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата крещения
- 30.09.1896
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Пелагея Васильевна
Отец - Василий Александрович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Евдокия Андреевна (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Анастасия Павловна, солдатская девица (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Павел Александрович, солдат (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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