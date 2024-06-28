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Илья Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Илья Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
73-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.09.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
22.09.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Ираида Ивановна
Отец - Иван Васильевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Евгения Васильевна (д. Болваново, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Илья Александрович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Мария Андреева, крестьянская девица (д. Болваново, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Примечание: Отметка у Ираиды: Выслано св-во о рожд 77362 в Бюро ЗАГС 35 Пригородного р-на г.Ленинграда 27.3.34
Примечание / Дополнительно
Отметка у Ираиды: Выслано св-во о рожд 77362 в Бюро ЗАГС 35 Пригородного р-на г.Ленинграда 27.3.34
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