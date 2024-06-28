Татьяна Федоровна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Татьяна Федоровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 54-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 18.07.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Болваново, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата крещения
- 19.07.1896
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Мария Николаевна
Отец - Николай Сергеевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Татьяна Федоровна (д. Болваново, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Ачкасова Мария Емельяновна, дворянка (д. Харино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Николай Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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