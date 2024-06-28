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Григорий Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Григорий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
40-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.05.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
19.05.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Алексей Григорьевич
Отец - Григорий Александрович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Анастасия Кирилловна (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Анна Михайловна, крестьянская девица (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Иван Михайлович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Примечание: Отметка у Алексея: 16.4.48
Примечание / Дополнительно
Отметка у Алексея: 16.4.48
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Индексация данных проведена Андреем К.

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