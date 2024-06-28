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Степан Савелиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Степан Савелиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
27-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.03.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
03.03.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Василий Степанович
Отец - Степан Савелиевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Пелагея Асинкритовна (д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Анастасия Яковлевна, крестьянская девица (д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Павел Дмитриевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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