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Ирина Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Ирина Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
25-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.02.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
21.02.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Евдокия Павловна
Отец - Павел Сергеевич, солдат (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Пелагея Васильевна (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Александр Васильевич, крестьянский сын (д. Минино, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Ирина Сергеевна, крестьянская девица (д. Окулово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Примечание: Отметка у Евдокии: 5.12.42
Примечание / Дополнительно
Отметка у Евдокии: 5.12.42
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Индексация данных проведена Андреем К.

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