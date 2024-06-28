Сергей Платонович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Сергей Платонович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 20-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 11.02.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Матыкино?, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
- Дата крещения
- 12.02.1896
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Василий Евгеньевич
Отец - Евгений Иванович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Анна Платоновна (д. Халдеево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Анастасия Матвеевна, крестьянская жена (д. Картополово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Сергей Платонович, крестьянин (д. Матыкино?, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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