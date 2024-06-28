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Евдокия Константиновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
12-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Давыдово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
28.01.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Анна Федоровна
Отец - Федор Николаевич, крестьянин (д. Василево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Вера Константиновна (д. Василево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Александр Прокофьевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Евдокия Константиновна, крестьянская девица (д. Давыдово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Примечание: Отметка у Анны: Барышева, выд. 3.4.73
Примечание / Дополнительно
Отметка у Анны: Барышева, выд. 3.4.73
Комментарий наборщика
Имя отца: Федор(ъ?) дыра от шнура (въ)?
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Индексация данных проведена Андреем К.

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