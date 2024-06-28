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Всеволод Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Всеволод Никитич
Тип записи
о рождении
Номер записи
09-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
уволенный в запас армии
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
13.01.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Василий Всеволодович
Отец - Всеволод Никитич, уволенный в запас армии (д. Ермаково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Мать - Параскева Александровна (д. Ермаково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Евгения Федоровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Николай Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
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