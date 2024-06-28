Евграф? Петрович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Евграф? Петрович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 08-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 10.01.1896
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Алексейково, Андреевская, Костромской, Костромская губерния
- Дата крещения
- 11.01.1896
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Павел Евграфович?
Отец - Евграф? Петрович, крестьянин (д. Алексейково, Андреевская, Костромской, Костромская губерния)
Мать - Мария Ивановна (д. Алексейково, Андреевская, Костромской, Костромская губерния)
Воспр. - Алексей Иванович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Надежда Ивановна (д. Лоходомово, Письменская, Буйский, Костромская губерния)
Примечание: В тексте к Павлу "2 ст N760-1 до до 5 л."
- Примечание / Дополнительно
- В тексте к Павлу "2 ст N760-1 до до 5 л."
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