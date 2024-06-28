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Павел Евграфович?

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Евграфович?
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
08-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Алексейково, Андреевская, Костромской, Костромская губерния
Дата крещения
11.01.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Павел Евграфович?
Отец - Евграф? Петрович, крестьянин (д. Алексейково, Андреевская, Костромской, Костромская губерния)
Мать - Мария Ивановна (д. Алексейково, Андреевская, Костромской, Костромская губерния)
Воспр. - Алексей Иванович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Надежда Ивановна (д. Лоходомово, Письменская, Буйский, Костромская губерния)
Примечание: В тексте к Павлу "2 ст N760-1 до до 5 л."
Примечание / Дополнительно
В тексте к Павлу "2 ст N760-1 до до 5 л."
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Индексация данных проведена Андреем К.

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