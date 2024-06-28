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Абрам Евсеевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Абрам Евсеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
93-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
20.07.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 430об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Андреева Марья Кирилловна
Отец - Андреев Кирилл Григорьевич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Андреева Дарья Евсевиевна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Абрам Евсеевич, крестьянин
Воспр. - Матрена Ивановна, крестьянка
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