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Васса Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Васса Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
46-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.03.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
девица
Дата крещения
12.03.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 423об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Шестеринова Матрена Поликарповна
Отец - Шестеринов Поликарп Федорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Шестеринова Прасковья Павловна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Баринов Михаил Евдокимович, крестьянский сын (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Васса Дмитриевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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