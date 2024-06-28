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Козьмин Ефим Данилович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Козьмин Ефим Данилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
39-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.03.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
06.03.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 422об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Козьмина Евдокия Ефимовна
Отец - Козьмин Ефим Данилович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Козьмина Прасковья Демидовна (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Екатерина Даниловна, девица
Воспр. - Кочетков Илларион Демидович, крестьянский сын (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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