Чернышев Василий Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Чернышев Василий Васильевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 38-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 28.02.1889
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Нас. пункт приписки
- д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 28.02.1889
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 421об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Чернышев Василий Васильевич
Отец - Чернышев Василий Афанасьевич, солдат (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Чернышева Анна Федулаевна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Елена Васильевна, девица
Воспр. - Прокопий Афанасьевич, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
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