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Сергей Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сергей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
37-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Саванчаково, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
28.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 421об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Носков Василий Егорович
Отец - Носков Егор Максимович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Носкова Евфросинья Михайловна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Пелагея Яковлевна, девица
Воспр. - Сергей Михайлович, крестьянин (д. Саванчаково, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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