Абрамов Феодор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Феодор Васильевич

Абрамов Феодор Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Абрамов Феодор Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
34-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
24.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 421об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Абрамов Феодор Васильевич
Отец - Абрамов Василий Абрамович, солдат (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Абрамова Анна Васильевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Иван Антонович, крестьянский сын (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Настасья Леонтьевна, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close