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Дмитрий Степанович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Дмитрий Степанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
33-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Дьяконово, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
23.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 421об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Баринова Евдокия Семеновна
Отец - Баринов Семен Матвеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Баринова Прасковья Степановна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Дмитрий Степанович, крестьянский сын (д. Дьяконово, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Екатерина Степановна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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