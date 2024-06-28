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Сергей Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сергей Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
31-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
мещанский сын
Нас. пункт приписки
г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
21.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Фигуровский Иоанн Николаевич
Отец - Фигуровский Николай Семенович, мещанин (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Фигуровская Марья Михайловна (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Сергей Николаевич, мещанский сын (г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Фигурновская Елизавета Николаевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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