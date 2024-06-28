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Фигуровский Иоанн Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Фигуровский Иоанн Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
31-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
21.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Фигуровский Иоанн Николаевич
Отец - Фигуровский Николай Семенович, мещанин (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Фигуровская Марья Михайловна (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Сергей Николаевич, мещанский сын (г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Фигурновская Елизавета Николаевна, девица
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