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Прасковья Максимовна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Прасковья Максимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
29-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
девица
Дата крещения
17.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Опарин Феодор Максимович
Отец - Опарин Максим Дмитриевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Опарина Пелагея Андреевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Никонор Андреевич, крестьянский сын
Воспр. - Прасковья Максимовна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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