Курочкина Наталья Григорьевна
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Курочкина Наталья Григорьевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 28-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 17.02.1889
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Нас. пункт приписки
- д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 17.02.1889
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Курочкина Анна Петровна
Отец - Курочкин Петр Никифорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Курочкина Наталья Григорьевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Виноградова Надежда Васильевна, девица
Воспр. - Григорий Степанович, солдат
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- Индексация данных проведена Валерией Веденеевой
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