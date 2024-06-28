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Опарин Антон Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Опарин Антон Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
26-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
14.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 419об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Опарина Агафья Антоновна
Отец - Опарин Антон Григорьевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Опарина Марфа Димитриевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Акилина Самсоновна, крестьянка
Воспр. - Никонор Андреевич, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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