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Корнев Феофан Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Корнев Феофан Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
25-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
14.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 419об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Корнев Феофан Григорьевич
Отец - Корнев Григорий Степанович, рядовой (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Корнева Анна Алексеевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Вера Алексеевна, крестьянка
Воспр. - Корнев Петр Леонтьевич, унтер-офицер
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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