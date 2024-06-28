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Константин Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Константин Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
21-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
унтер-офицер
Дата крещения
06.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 419об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Агеева Агафья Димитриевна
Отец - Агеев Димитрий Козьмич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Агеева Евдокия Даниловна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Константин Григорьевич, унтер-офицер
Воспр. - Марья Дмитриевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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