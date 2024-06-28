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Трифонова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Трифонова Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
15-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
02.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 418об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Трифонова Анна Герасимовна
Отец - Трифонов Герасим Иванович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Трифонова Евдокия Ивановна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Акилина Михайловна, крестьянка
Воспр. - Петр Иванович, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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