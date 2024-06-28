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Жарина Настасья Антоновна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Жарина Настасья Антоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
11-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.01.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
22.01.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 417об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Жарин Тимофей Абрамович
Отец - Жарин Абрам Григорьевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Жарина Настасья Антоновна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Веселов Егор Никитич, унтер-офицер
Воспр. - Надежда Анфимовна, крестьянка
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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