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Михаил Никонорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Михаил Никонорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
02-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.01.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
02.01.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 416об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Сорокина Сиклитикия Осиповна
Отец - Сорокин Осип Прохорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Ксения Александровна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Марья Дмитриевна, девица
Воспр. - Михаил Никонорович, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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