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Баринов Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Баринов Иван Иванович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
60-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата смерти
22.11.1891
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 241об
Полная запись МК
Счёт умерших: 28 муж
Умерш. - Баринов Иван Иванович (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Отец умерш. - Баринов Иван Яковлевич, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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